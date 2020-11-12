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1.5 milyon liralık alzheimer vurgunu

'da Alzheimer hastası olan 86 yaşında bir kadına 10 bin lira karşılığında sahte "Akli Melekeleri Yerinde Raporu" düzenleten ve yaşlı kadının İstanbul Şişli'de bulunan dairesini sahte belgelerde milyon 650 bin liraya satarak haksız kazanç sağlayan bir dolandırıcılık çetesi operasyonla çökertildi. İddiaya göre 86 yaşındaki mağdura ait olan ve Kartal İlçesi'ne bağlı Dragos'ta lüks bir villayı daha satmaya çalışan çete üyeleri ve doktor yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 12.11.2020 21:27 ABONE OL
1.5 milyon liralık alzheimer vurgunu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dev vurgun gerçekleştiren bir dolandırıcılık çetesini operasyonla çökertti. İddialara ve Mali Şube Polisleri'nin tespitlerine göre; çetenin üyeleri, Kartal İlçesi'nde oturan Alzheimer hastası H.K. (86) isimli kadın mağdura Silivri İlçesi'nde bulunan bir Aile Hekimliği'nde görev yapan bir M.D. isimli doktora 10 bin lira rüşvet vererek sahte "Akli Melekeleri Yerinde Raporu" düzenletti. İstanbul'un Şişli İlçesi'nde mağdurun üzerine kayıtlı olan bir daireyi bir milyon 650 bin liraya sahte belgeler düzenleyerek satan ve haksız kazanç sağlayan çete üyelerine operasyon düzenlendi. Aralarında doktor M.D.'nin de bulunduğu 10 şüpheli "Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından dolayı yakalanarak gözaltına alındı.



LÜKS VİLLAYI DA SATMAYA HAZIRLANIYORLARDI
Yakalanan çete üyelerinin; Öğretim Görevlisi olan 86 yaşındaki emekli mağdura ait Kartal İlçesi'ne bağlı Dragos'ta bulunan lüks bir villayı daha satmaya çalıştıkları ve yakalandıkları iddia edildi. Operasyonla gözaltına alınan çete üyelerinin, düzenledikleri sahte belgelerle mağdurun yüklü miktarda parasını ve maaşlarını da çektikleri öne sürüldü. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma kapsamında polislerin detaylı incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

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1.5 milyon liralık alzheimer vurgunu
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