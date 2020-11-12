1.5 milyon liralık alzheimer vurgunu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dev vurgun gerçekleştiren bir dolandırıcılık çetesini operasyonla çökertti. İddialara ve Mali Şube Polisleri'nin tespitlerine göre; çetenin üyeleri, Kartal İlçesi'nde oturan Alzheimer hastası H.K. (86) isimli kadın mağdura Silivri İlçesi'nde bulunan bir Aile Hekimliği'nde görev yapan bir M.D. isimli doktora 10 bin lira rüşvet vererek sahte "Akli Melekeleri Yerinde Raporu" düzenletti. İstanbul'un Şişli İlçesi'nde mağdurun üzerine kayıtlı olan bir daireyi bir milyon 650 bin liraya sahte belgeler düzenleyerek satan ve haksız kazanç sağlayan çete üyelerine operasyon düzenlendi. Aralarında doktor M.D.'nin de bulunduğu 10 şüpheli "Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından dolayı yakalanarak gözaltına alındı.





LÜKS VİLLAYI DA SATMAYA HAZIRLANIYORLARDI

Yakalanan çete üyelerinin; Öğretim Görevlisi olan 86 yaşındaki emekli mağdura ait Kartal İlçesi'ne bağlı Dragos'ta bulunan lüks bir villayı daha satmaya çalıştıkları ve yakalandıkları iddia edildi. Operasyonla gözaltına alınan çete üyelerinin, düzenledikleri sahte belgelerle mağdurun yüklü miktarda parasını ve maaşlarını da çektikleri öne sürüldü. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma kapsamında polislerin detaylı incelemelerinin devam ettiği belirtildi.