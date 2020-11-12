17 yıl ceza ile aranan şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, semt pazarında bir sahsın kimliğini sordu. Üzerinde kimlik olmadığı tespit edilen şahıs, ayrıntılı incelemeye alındı.

Polisin yaptığı çalışmada Şeyh Adil Mahallesinde bir semt pazarında yakalanan ve kimliği parmak izi tetkiki ile netleştirilen şahsın çoğunluğu hırsızlık suçu olmak üzere 6 ayrı suçtan araması olan ve bu suçlardan hakkında 17 yıl 2 ay kesin hapis cezası bulunan Gültekin B.'nin (26) olduğu anlaşıldı.

Şüpheli emniyette işlemleri yapılmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.