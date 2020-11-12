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17 yıl ceza ile aranan şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı.

'ta bir semt pazarında polisin şüphe üzerine incelediği kimliksiz olduğu anlaşılan şahsın, çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 6 ayrı suçtan toplam 17 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Kimliği parmak izi araştırmasıyla tespit edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 12.11.2020 15:36 ABONE OL
17 yıl ceza ile aranan şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, semt pazarında bir sahsın kimliğini sordu. Üzerinde kimlik olmadığı tespit edilen şahıs, ayrıntılı incelemeye alındı.

Polisin yaptığı çalışmada Şeyh Adil Mahallesinde bir semt pazarında yakalanan ve kimliği parmak izi tetkiki ile netleştirilen şahsın çoğunluğu hırsızlık suçu olmak üzere 6 ayrı suçtan araması olan ve bu suçlardan hakkında 17 yıl 2 ay kesin hapis cezası bulunan Gültekin B.'nin (26) olduğu anlaşıldı.

Şüpheli emniyette işlemleri yapılmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

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17 yıl ceza ile aranan şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı.
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