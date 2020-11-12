19 çocuklu ailenin feryadını Ak Partili belediye duydu

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesine bağlı Fatih Mahallesinde yaşayan 19 çocuklu Gezer ailesinin maddi sıkıntılar nedeniyle yaşadığı zor günlerde, ilk destekçi Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, oldu.

Ak Partili Belediye Başkanı Beyoğlu, aileyi ziyaret ederek moral verdi, maddi ve manevi destekte bulunacaklarını kaydetti.

Belediye Başkanının ziyareti karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen baba Zeher Gezer, "İlk kez bir belediye başkanının vatandaşların yaşadığı sorunlar karşısında duyarlı olduğunu görüyorum. Sesimizi duyup ziyaret etmesi bile mutluluk verici" dedi.

Başkan Beyoğlu, aileye başta gıda ve nakdi yardım olmak üzere her türlü desteği sağlayacaklarını ifade ederek mahallede yaşayan vatandaşların takdirini toplayan örnek bir davranış sergiledi.

19 ÇOCUĞUN 6'SI OKULA GİDEMİYOR

Fatih Mahallesi'nde ikamet eden ailenin 4'ü erkek, 15'i kız olmak üzere toplamda 19 çocuğu bulunuyor. Maddi imkânsızların yetersizliği nedeniyle 4 kız çocuğunu ve 1 erkek çocuğunu okula gönderemeyen baba Gezer, 6. sınıfta okuyan bir kız çocuğunu daha okuldan almak zorunda kaldı. Artık çocuk yapmamaya karar veren baba Gezer, son çocuğunun ismini 'Yeter' koydu.

ÖNCE AİLEYE ULAŞTI, SONRA EVİNDE ZİYARET ETTİ

Vatandaşların dertleriyle hemhal olan Başkan Hüseyin Beyoğlu Gezer ailesinin durumunu öğrenir öğrenmez harekete geçti. Eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber aileyi ziyaret eden Beyoğlu, aile fertleriyle uzun süre sohbet etti, dertleşti, moral ve umut aşıladı.

Yaşamın zorluklarını aşmak için mücadele etmek gerektiğini belirten Beyoğlu, "Umudunuzu hiç yitirmeyin. Çare her zaman vardır. Bizler inançlı insanlarız, Allah hiçbir kulunu çaresiz bırakmaz. Elimizdeki imkânlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Bugüne kadar Allah'ın lütfu ve devletimizin imkânlarıyla tuttuğumuz hiçbir eli yarı yolda bırakmadık. Bu çocuklar okuyacak ve bir yerlere gelecek. Benim vatandaşım huzurlu ve mutlu değil iken ben mutlu olamam. Liderimiz ve cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize öğrettiği budur. Sosyal belediyeciliğe karınca kararınca devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İLK KEZ BU KADAR DUYARLI BİR YETKİLİ GÖRÜYORUM"

'Bağlar Belediye Başkanı sizi ziyaret etmek istiyor' denildiğinde inanamadığını aktaran baba Gezer, "Çünkü bugüne kadar sesimizi duyan olmamıştı. Mevsimlik işçi olarak çalışmak için ailece şehir dışına gitmiştik. Buna rağmen başkan bey bizi buldu ve ziyarete geleceğini söyledi. İnanılmaz mutlu olduk. İlk kez bu kadar duyarlı olan bir yetkiliyi görüyorum. Allah kendisinden razı olsun. Çocuklarımın geleceği için bizlere sahip çıkılmasını istiyorum. Başkan Beyoğlu'nun gösterdiği hassasiyet ve duyarlı davranışın herkes tarafından örnek alınması lazım. Ne bizim çocuklarımız ne de başka çocuklar sahipsiz kalmasın, aileler çaresiz bırakılmasın" ifadelerini kullandı.