2 çocuk, ortalığı ayağa kaldırdı! Kapanla yakalandılar...

Ekiplerin yaklaşık 15 kilometre takip ettiği minibüsten inerek, kaçmaya çalışan, yaşları 18'den küçük 2 kişi yakalandı. Çocuklar, Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yapılan incelemede, minibüsün daha önce çekme belgeli olarak trafikten ayrıldığı belirlendi. Aracın içinde bakır kablolar ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.