220 kilo midye ile polise yakalandılar

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi mevkiinde bulunan sahil kısmında, akşam saat 22:30 sularında bazı şahısların denize girdiğini gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

İhbarı alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar denizden, Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı botun da sahil açıklarından yapmış olduğu kontrollerde, deniz içerisinde kaçak olarak midye avlayan 3 kişi yakalandı. Çevrede yapılan denetimlerde ise 220 kilo ağırlığında 10 çuval midye ele geçirildi. Kaçak avlanan midyelere el konulurken, gözaltına alınan C.K, S.P. ve E.Y. hakkında idari para cezası uygulandı. Öte yandan yasak midye avcılığında kullanılan malzemelere de el konuldu.