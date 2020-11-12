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3 yaşındaki Alperen'i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömmüştü... 'deki vahşette son dakika gelişmesi!

15 Haziran'da 'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen olay duyanların kanını dondurmuştu. 3 yaşındaki Alperen Ekinci, öz annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldükten sonra, evlerine 100 metre mesafedeki mezarlığa gömülmüştü. Vahşice işlenen bu cinayete ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Küçük Alperen'i döverek öldüren Harun Sezer ve Alperen'in annesi Emel Öner hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 15:02 Son Güncelleme: 12.11.2020 15:21 ABONE OL
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömmüştü... Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi!

Olay, Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta 15 Haziran'da meydana geldi. , 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü.

'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafedeki mezarlığa gömdü.

3 yaşındaki Alperen'i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömmüştü... Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi!

, cinayetten 1 hafta sonra 21 Haziran'da durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine gözaltına alınan anne Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

3 yaşındaki Alperen'i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömmüştü... Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi!

SAZLIKTA YAKALANDI

Anne Öner'in itirafı sonrası polis, 'Pis Abi' lakaplı şüpheli 'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucu Sezer, 29 Haziran'da Çiftçi Sokak'ta bulunan metruk evin arkasındaki sazlıkta yakalandı. Sezer'in üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 yaşındaki Alperen'i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömmüştü... Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi!

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. ve birlikte yaşadığı Emel Öner, 3 yaşındaki Alperen'in ölümü ile ilgili önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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3 yaşındaki Alperen'i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömmüştü... Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi!
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