3 yaşındaki Alperen'i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömmüştü... Kayseri'deki vahşette son dakika gelişmesi!

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Harun Sezer ve birlikte yaşadığı Emel Öner, 3 yaşındaki Alperen'in ölümü ile ilgili önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.