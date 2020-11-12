6 vekilin daha korona testi pozitif

AK Partili6 milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sadece son bir haftada 11 milletvekilinin koronavirüse yakalandığı, toplam sayının ise 40'ı aştığı belirtildi. AK Parti çatısı altında milletvekili olan Kadir Aydın, Pakize Mutlu Aydemir, Cemal Bekle, Selahattin Minsolmaz, Arzu Aydın ve Yelda Erol Gökcan, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Öte yandan Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Ali Epik'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.