Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 6 vekilin daha korona testi pozitif

6 vekilin daha korona testi pozitif

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 12.11.2020 ABONE OL
AK Partili 6 milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sadece son bir haftada 11 milletvekilinin koronavirüse yakalandığı, toplam sayının ise 40'ı aştığı belirtildi. AK Parti çatısı altında milletvekili olan Kadir Aydın, Pakize Mutlu Aydemir, Cemal Bekle, Selahattin Minsolmaz, Arzu Aydın ve Yelda Erol Gökcan, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Öte yandan Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Ali Epik'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
6 vekilin daha korona testi pozitif
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA