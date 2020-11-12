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personel alımı ne zaman? 2020 başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kamuda memur olarak çalışmak isteyen vatandaşlar personel alımı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre psikolog, pedagog ve 156 sosyal çalışmacı, istatikçi, mimar gibi ilgili kurumlara alınacak. Personel alımlarının sözlü sınavla gerçekleşeceği bilinirken merkez ve taşra teşkilatlarına farklı meslek grupları başvurabilecek. Peki ne zaman? 2020 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 12.11.2020 19:51 ABONE OL
Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2020 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

personel alımı başvuruları hız kesmeden araştırılmaya devam ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından gelen açıklamaya göre; kurumun bünyesinde istihdam etmek üzere 418 personel alımı yapılacağı bildirildi. Alımların gerçekleşeceği duyurusunun ardından vatandaşlar konuya yönelik başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. Peki ne zaman? 2020 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı personel alımı için istihdam etmek üzere tam 418 kişilik alımların yapılacağı biliniyor. Bu kapsamda ilana başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları araştırırken alımların farklı birçok branşta olacağı bildirildi. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 25 Kasım tarihine kadar alınacağı biliniyor…

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2020 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sınava, Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacak.

Bakanlığa bağlı merkez teşkilatına 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen ve 1 şehir planlayıcısı alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına ise Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2020 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylar, başvurularını 25 Kasım'a kadar "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi 'nın internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) ilan edilecek.

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Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2020 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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