Apartman bahçesinde bulunan bebeğin sırrı çözüldü! Ne annesi ne babası sahip çıktı!

İstanbul Sarıyer'de, bir apartmanın bahçesinde, puseti içerisinde terk edilmiş bebek bulundu. 3 aylık olduğu belirlenen bebeğin anne babası polis ekipleri tarafından tespit edildi. Anne ve babasının resmi nikahlarının olmadığı öğrenilirken bebeğe ne anne ne de baba sahip çıktı. 3 aylık bebek Sosyal Hizmetler kurumuna teslim edildi.

6 AYLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLEN ERKEK BEBEK...

Olay, Sarıyer Ayazağa Mahallesi Şehit Ersin Kurt Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Bir vatandaş evine gireceği sırada, bir kadının, komşusunun bahçesine bebek puseti bırakarak çıktığını fark etti. Kadının gözden kaybolmasının ardından bahçeyi kontrol eden vatandaş, pusetin içinde bir bebek olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda eşkali belirlenen kadının yakalanması için çalışmalara başlattı.

DEVLET SAHİP ÇIKTI

Çalışmaların devamında anne Meryem A. (38) tespit edildi. Baba Hasan D. (49) ile resmi nikahlı olmadıkları belirlendi. Polis ekipleri bebeği ikisine de götürdü ancak ikisi de bebeği kabul etmeyince bebek sosyal hizmetlere teslim edildi.

BABASIN EVİNİN ÖNÜNE BIRAKMIŞ

Polisin ulaştığı bilgilere göre bir süredir beraber yaşayan çiftin 3 ay önce çocukları dünyaya geldi. Anne Meryem A. bebeği alıp farklı bir eve gitti, ancak bir süre sonra bebeği getirip baba Hasan D'nin yaşadığı evin önüne bıraktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler bebeğe sahip çıktı.