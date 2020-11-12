Aşıyı bulan Türk çift zenginler listesinde

Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasıyla şirketin kurucuları arasında yer alan Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin (55) ve eşi Dr. Özlem Türeci (53) de insanlığa umut olan bir başarıya imza attı. BioNTech'in, ABD'li ortağı Pfizer ile yaptığı açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen BNT162b2 adlı aşı adayı, devam eden 3. aşama denemelerinde yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu kanıtladı.Türk kökenli bir çiftin kurduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, insan sağlığını ve ekonomileri tehdit eden Kovid-19 krizini sona erdirecek bir aşı geliştirme konusunda küresel yarışta ilk sıraya yerleşti. 1960'lı yıllarda Türkiye'den Almanya'ya gelen misafir işçiler ülkenin refahına katkı sağlarken, gurbetçilerin bilim insanı çocukları da insanlığa umut olan bu başarıyla Almanya'daki Türk göçmenlerin hem Almanya'ya hem de dünyaya ne kadar faydalı olabileceğini göstermiş oldu.1965'te İskenderun'da doğan Prof. Dr. Uğur Şahin, 4 yaşındayken annesiyle birlikte Almanya'da Ford fabrikasında çalışan babasının yanına (Köln) göç etti. Çocukken doktor olma hayalleri kuran Uğur Şahin, Köln Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldıktan sonra Köln Üniversite Kliniği'nde doktor olarak çalıştı. Ardından hocası Michael Pfreundschuh ile Homburg'daki Saarland Üniversitesi'ne geçen Şahin, akademik çalışmalarını burada sürdürdü. Daha sonra eşi Özlem Türeci ile Mainz Üniversitesi'ne geçen Şahin, onkoloji alanındaki bilimsel çalışmalarına hem yönetici hem de öğretim görevlisi olarak burada devam ediyor. Arkadaşları, Şahin'i başarılarına rağmen "inanılmaz derecede alçak gönüllü ve çok mütevazı" olarak nitelendirirken, iş yerine bisikletle giden Şahin'in toplantılara da elinde bisiklet kaskı ve sırt çantasıyla girdiği belirtiliyor. BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'ın eşi Dr. Özlem Türeci de şirkette 10 yıl Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği yaptıktan sonra 2018'de BioNTech'te Yönetim Kurulu Üyesi oldu. İstanbul'dan Almanya'ya göç eden doktor bir babanın kızı olan Türeci, eşi Uğur Şahin ile eğitimini tamamladığı Homburg'daki Saarland Üniversitesi'nde tanıştı.Şahin-Türeci çifti, 2001'de kurdukları Ganymed Pharmaceuticals adlı ilk ortak şirketi 2016'da 400 milyon euro'ya Japon ilaç üretici şirketi Astellas'a sattı. Pfizer ve BioNTech'in, gelecek yıl Kovid-19 doz aşının satışından 13 milyar dolar gelir elde edebileceği belirtildi. Prof. Dr. Uğur Şahin, eşiyle birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasına girdi.