Ata yadigârı siyez ve gacer buğdayının tohumları, Kocasinan’da filizleniyor

Kayseri'de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Türkiye'ye model olduklarını belirterek, uygulamalarla ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi. 30 dönüm arazi üzerinde Gacer buğday tohumunu toprakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, tarımsal üretime verilen desteği artırarak sürdürdüklerini vurgulayarak; "Gacer buğdayının Kocasinan'da ilk ekimini yapıyoruz. Hasadının ardından bölgemizdeki çiftçilerimize tohumları dağıtarak, kendi tohumumuz olan ve binlerce yıl bu topraklarda ekilen gacer buğdayını yeniden çiftçilerimizle buluşturmuş olacağız. 2 yıl önce başlatmış olduğumuz siyez buğdayının ekimiyle birlikte bölgemizdeki çiftçi kardeşlerimizin siyez buğdayını yaygınlaştırması konusunda bir farkındalık oluşturduk. Bunun yanı sıra yeni bir çalışmamız ile bölgemizin buğdayı olan gaceri, 30 dönümlük arazide toprakla buluşturduk" diye konuştu.

NİŞASTA VE PİRİNCE ALTERNATİF

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Kocasinan Belediyesi'nin tarım ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Ata tohumlarımızdan biri olan kimi bölgede kaplıca kimi bölgede ise kavılca grubundan olan ve Kayseri'deki yerel adıyla 'Gacer' diye bilinen yerel tohumun ekimini gerçekleştirdik. Ata tohumlarımızdan biri olan ve nişastasından pirince kadar alternatif olarak değerlendirilen Gacer buğdayının glüteninin düşük olduğu bilinmekte ve bu alanda çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

MAHSUL ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Kocasinan Belediyesi tarafından ekimi yapılan gacer buğdayının tohumlarından elde edilen ürün, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Ayrıca Anadolu'da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer, pirinç ve bulgura alternatif olmanın yanı sıra çorba, unundan ekmek ve kek ile nişastasından helva yapılmaktadır. Gacer, lif yapısı ve tam organik olması nedeniyle sağlıklı yaşama katkı sağladığı bilinmektedir.