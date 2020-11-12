Balıkçı teknesine Yunan tankeri çarptı: 5 ölü

Feci kaza dün saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında meydana geldi. Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesi çarpıştı. Balıkçı teknesi çarpışma sonucu alabora oldu. Teknede bulunan kaptan Metin Büten, balıkçılar Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Volkan Vural ve Suriye uyruklu Muhammed Layla, Akdeniz'in sularında kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi bölgeye sevk edilerek arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucu kaybolan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Bölgede balıkçılık yapan Mehmetcan Mendi, denizdeki ağlarını topladıkları sırada teknenin battığını gördüklerini söyledi. Mendi, "Tekne ters dönmüştü, ağları da sudaydı. Yardım etmeye çalıştık ama tekne ters döndüğü için bir şey yapamadık. Yunan gemisi seyir halinde çok hızlı gidiyordu. Tekneyi altına alarak ters çevirdi" diye konuştu. Mersin Balıkçı Barınağı'nda oğlu Volkan Vural'dan gelecek müjdeli haberi bekleyen Ahmet Vural ise, "Pazartesi öğleden sonra avlanmaya çıkmışlardı. Gece saatlerinde kaptan anons yapmış. O sırada tanker çarpmış. Ondan sonra haber alamadık" ifadelerini kullandı.