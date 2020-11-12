Balıkçılar gözyaşlarıyla toprağa verildi

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tankerin çarptığı balıkçı teknesinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren 5 balıkçı Mersin'de toprağa verildi. Teknenin kaptanı Metin Büten, Silifke ilçesinde, Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Mohammed Laila Toroslar ilçesi Güneykent Mezarlığında, Volkan Vural ise Akbelen Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Teknesinde hayatını kaybedenlerden Volkan Vural (20) Mersin'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Anne Fatma Vural, "4 gün önce sözünü kestik. Her şeyi tamamdı. 22 Kasım'da nişanlayacaktık" diyerek feryat etti. Volkan'ın cenazesi sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu. 10 gün sonra nişanı yapılacak olan Volkan Vural'ın yakınları, "Oğlumuzun nişanına mı geldiniz komşular. Volkanım duy sesimi annem" diyerek ağıtlar yaktı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz salı günü Adana'nın Karataş ilçesinin 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesi çarpışmış, tekne alabora olmuştu. Teknede bulunan 5 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi bölgeye sevk edilerek arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Çalışması sonucu 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.



Volkan Vural



Fevzi Yardımcı



Ketin Büten



Mohammed Lailla