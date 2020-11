Barajın kapakları kapatıldı, binlerce balık öldü

Aydın DSİ 21, Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre müdürlük bölgede 140 bin dekarlık alanın sulanabilmesi için Dalaman Ovası Sulama İsale Projesi çalışması başlattı. Bu çalışma nedeniyle de Akköprü Barajının kapakları kapatıldı.

Çaya su inmeyince bu sefer kilometrelerce uzunlukta olan çay yatağındaki balıklar telef oldu. Çevrecilerin isyanına karşılık bölgeye gelen Aydın DSİ 21, Bölge Müdürü Göktuğ İlter, çalışmaların 2 gün içinde biteceğini, bu süre içinde de bölgeye can suyu verildiğini söyledi.



BÖYLE VİCDANSIZLIK GÖRMEDİM



13 yıldan bu yana Dalaman Çayı kenarındaki hayvan barınağında yaşadığını ve ilk kez böyle bir manzarayla karşı karşıya kaldığını belirten Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşınca ortalık karıştı. Dağdelen yaptığı açıklamada, "13 yıldan bu yana çay yatağının bu kadar susuz olduğunu ilk kez gördüm. Yatak boyunca ilerleyince binlerce ölü balıkla karşılaştım. Su birikintilerinde hala çırpınan balıklar vardı. Resmen ortada bir vahşet yaşanıyordu. Böyle bir vicdansızlık görmedim. Cumartesi gece boyunca sosyal medyadan duyuru yapınca Pazar sabahı DSİ Bölge Müdürü Göktuğ İlter Bey bölgeye geldi. Durumu anlattık. İnceleme yaptı. En geç Pazar günü akşamüzeri suyu vereceklerini söyleyip gitti. Ama su verilmedi." dedi.





SU HALA VERİLMEDİ, EYLEM YAPACAĞIZ



Dağdelen, Pazar günü akşam da suyun verilmediğini belirterek, "Pazartesi oldu, bir gün daha geçti ancak hala su yok. Müracaat etmedik makam bırakmadık. DSİ yetkilileri can suyu veriyoruz diyorlar ama su aşağıya inmiyor ki. Buradaki balıkların hepsi telef oldu. Böyle bir sorumsuzluk olamaz. Bölge yaşayanlarıyla sürekli sosyal medya üzerinden konuşuyoruz. Derneklerle birlikte Dalamanlılar olarak eylem yapacağız" diye konuştu.



GELECEK İÇİN PROJEYİ BİTİRMEK ZORUNDAYIZ



Suyun kesilmesiyle ilgili olarak Aydın DSİ 21, Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Bölgede kuraklık var. Şu anda o bölgede Marmaris'ten Dalaman'a kadar olan hiç bir derede su yok. Bizim orada Dalaman Ovası Sulama İsale işimiz var. Bu iş 140 bin dekarlık alanı sulama işi. Çok büyük bir proje. Bu nedenle iki çalışma gerçekleştiriyoruz. Birincisi regülatörün olduğu yerdeki su alma yapısında ve diğeri de boru sifon geçişi denilen bir imalatımız. Bu imalatları bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu da en kurak dönemde yapmaya özen gösteriyoruz. Bunun başka alternatifi yok. Bu nedenle suyu kestik. Ama aslında Akköprü Barajı'ndan zaman zaman kontrollü olarak su bırakıyoruz. Kaldı ki suyu kesmeden önce oradaki balık çiftliklerini uyararak taşıttırdık."





CAN SUYU YETERLİ OLMUYORDU ARTIRDIK



Suyun geçtiği alan hem çok geniş ve hem de çok uzun olduğunu da sözlerine ekleyen yetkili, "Daha önce bu bölgede kontrolsüz bir şekilde malzeme alımları olmuş. Bu nedenle çay yatağı boyunca açılmış çok sayıda alüvyon havuzlar var. Verdiğimiz can suyu bu havuzlar nedeniyle bir türlü aşağıya akamıyor. Orada hayvan sever Türkan Hanım konuyu gündeme getirince biz de gidip inceleme yaptık. Can suyunu günde 3 metreküp ile başlamıştık. Baktık ulaşmıyor 6'ya çıkardık. Yine olmadı 10 ve en sonunda 20 metreküp yaptık. Yatak geniş, alttan üstten giriş çıkışlar var. Bu nedenle su aşağılara kadar ulaşmıyor. Fakat su köprüye kadar ulaştı. Çalışmalarımız en fazla iki gün içinde bitecek. Kapakları tamamen açacağız" diye konuştu.