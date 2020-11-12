Beyoğlu’nda 2 bin 600 fidan toprakla buluştu

Beyoğlu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla zeytin ağacı dikme kampanyası başlattı. Belediyenin başkanlık binasının önü başta olmak üzere muhtarlıkların ve okulların bahçesinde, park ve bahçelerde barışın ve kardeşliğin sembolü olan 3 bine yakın zeytin ağacı fidanı toprakla buluşturuldu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız kampanya kapsamında yabancı ülkelerin İstanbul'da bulunan konsolosluklarına, dini cemaat liderlerine, İstanbul Valiliği'ne, İstanbul Müftülüğüne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve tüm ilçe belediyelere zeytin ağacı fidanı göndererek, bulundukları kurumun bahçelerine dikmeleri için ricada bulundu. Yıldız "Zeytin ağacı barışın temsilcisidir. Bilgeliği ve arınmayı ifade eder, bolluk ve berekettir. Zeytin ağacı 2020 yılında en çok konuştuğumuz sağlıktır. Beyoğlumuzun farklı noktalarına, mahallelerimize yaklaşık 2 bin 600 zeytin ağacını da 11 Kasım da dikmiş olacağız" dedi.