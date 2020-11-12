BİM aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim günleri başlıyor! BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler indirimli tam liste

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. Her hafta Cuma günleri birbirinden güzel fırsatları tüketiciyle buluşturan markette bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Ev hanımlarının ilgisini çeken ARDEN 18 Parça Seramik Yemek Takımı, Kumtel Dinamik Ankastre Set raflardaki yerini aldı. Peki BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi…

BİM 13 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU SATIŞA ÇIKIYOR

BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu haftaki indirimli ürünler listesi yayınlandı. Katalogda son derece çeşitli teknolojik aygıtlar bulunurken, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla tam sayfa görüntüleyebilirsiniz. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 13 Kasım 2020 BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.