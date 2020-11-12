Bingöl’de 2 tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yapılan operasyonda 536 adet tarihi eseri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği konuya ilişkin açıklamada bulundu. Valiliğin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmaları neticesinde; Solhan ilçesinde ikamet eden 2 şahsın ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisinin alınması üzerine, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı Unsurlarınca 10 Kasım 2020 günü Bingöl İli Solhan İlçesinde icra edilen operasyonda 497 sikke, 11 adet takı objesi, 15 adet yüzük, 6 adet haç ve 7 adet mühür olmak üzere toplamda 536 adet Tarihi Eser ele geçirilerek 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır."