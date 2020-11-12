Bombalı teröristlerin yardımcıları tutuklandı

Diyarbakır'ın Lice kırsalında geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK terör örgütünün sözde özel kuvvetler sorumlusunun üzerine bulunan dijital materyallerin incelenmesi üzerine S.D. ve R.Ö. adlı şahısların 2015 yılında Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 25 Aralık Polis Merkezin uzun namlulu ve lav silahlarıyla saldıran teröristleri eylemi gerçekleştirecekleri noktaya varmalarına yardım ettikleri tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ortaya çıkan bilgiler üzerine gözaltına alınan 2 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyon neticesinde, 26.08.2015 tarihinde 25 Aralık Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayıyla ilgili gö zaltına alınan S.D ve R.OP isimli şüpheliler sevk edildiği Nö betçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.