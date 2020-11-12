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Bu kadarına da pes! Beğeni uğruna yaptığı şoke etti!

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da genç kızların ssoyal medyada fenomen olma uğruna bir binanın çatısına çıkarak video çekmeleri görenleri şaşkına çevirmişti. 'da da bir genç, yine sosyal medya paylaşımı için Haliç Köprüsü'nün kirişlerine çıkarak yürüyüp arkadaşına video çektirdi. Yüreklerin ağza geldiği bu anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 10:57 Son Güncelleme: 12.11.2020 11:21 ABONE OL
Bu kadarına da pes! Beğeni uğruna yaptığı şoke etti!

Sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere Haliç Köprüsü kirişlerinde tehlikeye aldırmadan yürüdüğü anları arkadaşlarına video çektirdiği iddia edilen genç, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TÜM BUNLAR BİR BEĞENİ UĞRUNA

Haliç Köprüsünün kirişlerine çıkan kişi, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi. Kirişlerin üzerinde yürüyen genç, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi.

Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Bu kadarına da pes! Beğeni uğruna yaptığı şoke etti!
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