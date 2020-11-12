Çamlıca TRT verici kulesi sökülmeye başladı

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinin devreye girmesinin ardından görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin söküm çalışmaları devam ederken son kalan 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de söküm çalışmalarına başlandı.





Küçük Çamlıca'da elektronik olarak hizmet vermeye başlayan Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesiyle birlikte Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine neden olan onlarca antenin sökümü bitti.

Halen ayakta tek kalan 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de söküm çalışmalarına başlandı. Özel olarak getirilen dev vinçler kullanılarak yapılan söküm çalışmalarında sona gelindi.