Çocuk parkındaki terör örgütü sembollerine soruşturma

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütünün sembollerini andırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, sembollerle ilgili vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını belirtti. Bedirhanoğlu sembollerin kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığını kaydetti. Olayı adli mercilere bildirdiklerini dile getiren Bedirhanoğlu, soruşturma başlatıldığını ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da projeyi sunan ve veya onaylayan kişilerin açık kimliklerinin tespit edilmesi, terör bağlantılarının araştırılması için talimat verdi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili tespit çalışması yürütülüyor.