Deprem profesöründen korkutan son dakika açıklaması geldi! Sahillerde tsunami tehlikesi, tetiklenmekte olan faylar ve...

İzmir'de meydana gelen ve meydana gelebilecek diğer depremleri değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem master planına dikkat çekti. 3 bini bulan artçı depremlere "Deprem fırtınası" yorumu yapan Sözbilir, "Özellikle Batı Anadolu ve İzmir ölçeğindeki faylarımız genellikle tembel faylardır. Enerjiyi hemen aktarıp hemen depreme neden olan faylar değil" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir depremi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Samos fayının kırılması ile meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremi değerlendiren Sözbilir, İzmir'i etkileyecek faylarda çalışmalar yapıldığını, hangi fayın ne kadar sürede deprem üretebileceğinin anlaşılmasından sonra deprem master planının hazırlanması gerektiğini belitti. İzmir çevresinde ana şoktan etkilenebilecek fayların bulunduğunu ifade eden Sözbilir, "Seferihisar, Tuzla, Gülbahçe, Gümüldür ya da Kuşadası'ndaki faylar bu sistemden etkilenme derecesine sahip olan faylar ama bizim faylarımız 11 gün önce oluşan depremlere yanıt vermiş değil, tetiklenmiş değil. Tetiklenme ihtimali olan çok fay var ama tetiklenmiş fay niteliği olan faylar, sadece denizde olan faylar diyebiliriz. Özellikle Batı AnadolU, İzmir ölçeğindeki faylarımız genellikle tembel faylardır. Enerjiyi hemen aktarıp hemen depreme neden olan faylar değil. Buradaki faylar; bin, 2 bin, 5 bin yılda bir kere yıkıcı deprem üreten faylardır. Buradaki problem şu; biz bu fayların geçmiş dönemlerini çok fazla bilmiyoruz. En son neden deprem üretti, bu fayların üzerinde ne zamandan beri stres birikti, o konudaki çalışmalar çok yeni. Henüz sonuçlanmadığı için tehlike var diyebiliriz ancak bizim faylarımız depreme hemen karşılık verip tetiklenerek deprem üreten faylar değil" diye konuştu.