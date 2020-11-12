Devrekani patatesleri kadınlara emanet

Bolu, Nevşehir, Sakarya illerinin önemli gelir kaynağı olan patates, son zamanlarda Kastamonu ili Devrekâni ilçesinin ekonomisine de katkı sağlıyor. İlçede 2 seneye kadar 20-30 üretici kendi ihtiyaçları için ekerken, besin ve ekonomik değerinin yüksek olması nedeniyle hem ülke ekonomisine hem de aile bütçelerine katkı sağlamak için 2020 yılında 300 e yakın üretici patates ekimi yaptı. Şerife Bacı'nın torunları olan Devrekanili kadınlar ekonomik kalkınmaya üretimle destek oluyorlar. Ailesinden kalma tarlaya patates ekimi yaparak Devrekâni ilçesindeki üreticilere örnek olmaya çalıştığını belirten Neslihan Kaya "İlçemiz de Siyez buğdayı ve şeker pancarı üretiminden başka tarım ürünü üretilmiyordu. İlçemizin verimli topraklarının boş kalması içimi acıtıyordu. Türkiye'nin tarımda da dışa bağımlı olmasını isteyen bazı güçlerin soğan ve patates üzerinde oynadıkları oyunlara çok üzülüyordum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuda olduğu gibi tarımda da başlattığı Milli seferberliğine katkı sağlamak için babadan kalma arazime patates ektim çok şükür iyi hasat oldu. Hem tarlamızı değerlendirdim, hem de tarımsal üretimine destek oldum. Unutmayalım herkes bu ülkede bir işin uçundan tutarsa ülkemize kimse boyun eğdiremez" diye konuştu.





Devrekanili kadınlara örnek olduğunu belirten Kaya, "Şerife Bacı'nın torunları olan biz Kastamonulu kadınlar şimdi de ülkemizin dışa bağımlı olmasını önlemek için tarlalarımız da üretim yapıyoruz. İlçemizde üretilen patateslerin değerlendirilmesi için patates nişastası, unu veya diğer üretim alanlarında faaliyet gösterecek tüm yatırımcıları bekliyoruz. Bu konuda Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm Devrekani halkı gelecek yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. Patates ekiminden, toplanmasına kadar her alanda yer alan kadınlar böylece aile ekonomilerine de katkı sağlıyorlar.