Diyarbakır Annelerinden Şırnaklı annelere destek

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kadınlar ile şehit ve gazi yakınları ile Diyarbakır'dan Şırnaklı annelere desteğe gelen Diyarbakırlı anneler Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne gelerek protesto eylemi yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Halk Düşmanı HDP' 'Diyarbakır anneleri Şırnaklı anneler hep beraber el ele', 'Şırnaklı kadınlar destan yazıyor','Evlat nöbetindeyiz' dövizleri taşıyan kadınlar 'Kahrolsun PKK' 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

7 yıl önce 14 yaşındayken oğlu doğan Arslan için gelen Şırnaklı Hamdiye Arslan; "biz çocuklarımızı istiyoruz. Bizim çocuklarımız küçüktür. Kimsenin bunu bize yapmaya hakkı yok. Çocuklarımızı getirsinler. Kendi çocuklarını göndersinler. Onlar gitsinler. Bizim çocuklarımızı dağa kendi çocuklarını okumaya gönderiyorlar. Çocuklarımızı bize versinler. Çocuklarımızı 14 yaşında kaçırdılar. Kendilerine sattılar.Diyarbakır'dan bize destek vermeye gelen annelere hoş geldiler. Onların desteğinden çok memnunuz. Bizde onların destekçisiyiz yaşadığımız sürece. Çocuklarımız geri gelse de biz Diyarbakır annelerinin yanında ve destekçileriyiz" dedi.

31 yıl önce 13 akrabası şehit edilen Zehra Güngör; "Şırnaklı kadınlar olarak biz buradayız. Bugün 10'uncu haftamız. Anneler evlatlarına kavuşuncaya kadar bu kutlu davayı devam ettireceğiz. Daha fazla annelerin yüreğinin yanmasını istemiyoruz. Daha fazla acı çekmesinler. Biz bu nöbeti her hafta sürdüreceğiz onların evlatları gelene kadar. Bize Diyarbakır'dan destek için gelen bütün annelere teşekkürlerimizi sunarız, onlara minnettarız" şeklinde konuştu.

2 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer; "Diyarbakır annelerinden öncelikle şehit ve gazi ailelerimize selam olsun. Şırnaklı annelere selam olsun. Diyarbakırdan Şırnak'a büyük bir mücadele var. Evlatlarını PKK terör örgütünün pençesine kaptıran gelmek isteyen ve gelemeyen ailelere burdan seslenmek istiyorum. Gelin korkmayın, zaten evlatlarımızı hain terör örgütüne kaptırdığımız gün biz ölmüştük. Daha ne kadar öleceğiz. Gün birlik beraberlik günüdür. Doğu güneydoğu halkı artık uyansın. PKK'nın uzantısı HPD'nin gerçek yüzünü görsün. Yeter arttık kardeş kardeşi vurmasın. Ve diğer evlatlarımızda eron PKK terör örgütüne kaptırmamak için bugün bu mücadele devam etmekte ve devam edecek. Gelin birleşelim hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. Hain taşeron PKK terör örgütünü yer yüzünden silelim. Sözde halkların demokratik partisi PKK'nın uzantısı HDP 40 yıldır annelerini göz yaşını dökmekten başka ne verdi bizlere. Gelin hep beraber hakkımız olan evlatlarımızı onlardan söke söke alalım. 20'si Diyarbakır annesi evladı olmak üzere 194 evladımızı geri kazandık. Buradan 81 ile çağrımızdır. Gelin anne ve babalarımızı destek olalım. Hep beraber hain taşeron terör örgütü PKK'yı bitirelim. Ya zafer ya ölüm. Sonuna kadar kararlıyız" ifadelerini kullandı.