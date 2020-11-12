Dolandırıcıların yeni yönetimi deşifre oldu! İkinci el telefon satarken dikkat!

Deşifre oldukça yöntemlerini değiştiren ve güncelleyen dolandırıcılar, gün geçmeden yeni mağduriyetler yaşanmasına neden oluyor. Vatandaşların şikayetleri üzerine yürütülen bazı soruşturmalarda dolandırıcılar iz bırakmadığı için bir sonuç elde edilemiyor. Son günlerde suç şebekeleri, internet üzerinden ikinci el cep telefonunu satan vatandaşları hedef almış durumda. Bazı markalara ait cep telefonu fiyatları 20 bin lirayı aşınca ikinci el telefon piyasası da bu şebekelerin radarına girdi. SABAH'ın, güvenlik ve adliye kaynaklarından edindiği bilgilere göre, dolandırıcılar internette ikinci el satış yapanlarla farklı bir şehirden iletişime geçip, telefonu almadan önce görmek istediklerini söylüyor. Güven kazanmak için de bulunduğu şehirde bir yakını veya arkadaşı varsa telefonu ona gönderebileceğini söylüyor. Bazı kişiler bu teklifi kabul edip, telefonu alıcı sandığı dolandırıcının bulunduğu şehirdeki yakınına gönderiyor.

MAĞDURLAR SAVCILIĞA KOŞUYOR AMA...

Sahtekarlar, kargonun durumunu takip edebilmek için satıcıdan kurye şirketindeki gönderi fişinin fotoğrafını istiyor. Satıcı istenilen fişi gönderince tam olarak şebekenin ağına düşmüş oluyor. Bu saatten sonra harekete geçen dolandırıcılar, gönderi fişinde alıcı olarak geçen isim adına sahte kimlik düzenliyor. Alıcısıymış gibi kurye şirketine gidip, kargoyu almak istediğini söyleyen dolandırıcı, "Paketimi almaya geldim, eve götürmekle uğraşmayın, buradan alayım" diyor. Vatandaşların savcılıklara yaptığı şikayetler üzerine ortaya çıkan bu yöntem karşısında güvenlik güçleri de çaresiz kalıyor. Patates hat diye tabir edilen ve kendi adlarına olmayan geçici cep telefonu hattı kullanan şebeke elemanları, güvenlik kameralarında görülseler bile kimlikleri tespit edilemiyor. Pandemi nedeniyle maske kullanan dolandırıcılar, şapka ve gözlük de kullanarak, kendilerini gizliyor. Bu yöntemle binlerce liralık vurgun yapan ve arkalarında iz bırakmayan dolandırıcılara karşı dikkatli ve duyarlı olunması konusunda yetkililer uyarıyor.