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Eş zamanlı operasyonlarda aranan 15 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, çeşitli suçlardan 1 ile 8 yıl arasında ağır hapis cezası ile aranan şahısların yakalanması amacıyla, sabah saatlerinde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aranan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 12.11.2020 13:29 ABONE OL
Eş zamanlı operasyonlarda aranan 15 kişi yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Büro Ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan kişilerin yakalanması amacıyla, sabah saatlerinde ilçe emniyet müdürlüklerinden de destek alarak eş zamanlı operasyonlarda bulundu. Gerçekleştirilen operasyonlarda, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık, silahla tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, yaralama gibi suçlardan 1 ile 8 yıl arasında ağır hapis cezası ile arandıkları belirlenen 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.

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Eş zamanlı operasyonlarda aranan 15 kişi yakalandı
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