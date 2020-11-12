Fethiye'de Sebahattin, Denizli'de Kaan ismiyle dolandırmışlar

Fethiye'de bir prefabrik şirketi adıyla işyeri açan ve ev sahibi olma hayali kuran onlarca kişiyi yüzbinlerce lira dolandıran zanlılar, bu defa Denizli'de olrtaya çıktı. Denizli'de yaklaşık 30 kişi, prefabrik ev yaptırmak isterken dolandırıldıklarını iddia etti. Adliye önünde toplanan mağdurlar, yaklaşık 30 kişinin mağdur edildiğini ve ortalama 500 bin TL dolandırıldıklarını söyledi.

Daha önce Fethiye'de şirketi kuran Sebahattin Torun, Denizli'de hem şirketin hem de kendisinin ismini değiştirdi. Zanlı Sebahattin Torun, kendi ismini Kaan Kaya şirketin ismini de Prefimar Prefabrik olarak değiştirdi.

Denizli ve çevre illerden 16 kişi adliyeye gelerek şikayette bulundu. Mağdur olduklarını belirten kişiler, prefabrik ev yaptırmak için anlaştıkları firmanın kendilerini dolandırdığını iddia etti. Manisa, Aydın, Denizli ve ilçelerinden yaklaşık 30 kişi, aynı firma tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. İnternet üzerinden gördükleri reklamlar sayesinde firmaya ulaştıklarını ve kendi arazilerine prefabrik ev yaptırmak için başlangıçta peşinat olarak belirli miktarda para verdiklerini söyleyen şahıslar, daha sonra hayalleri olan evlerinin suya düştüğünü belirttiler. Mağdurların kimisi eşine doğum günü sürprizi yapmak için kimi ise yatalak ve Acıpayam depreminde evi yıkılan annesi için prefabrik ev yaptırmak isterken dolandırıldığını söyledi.