Genç kız ve arkadaşına kâbusu yaşattılar

Karatay ilçesinde yaşanan olayda, B.Y. (29) ve arkadaşı S.O. (36) araç içinde oturdukları sırada yanlarına başka bir otomobille tanımadıkları 3 kişi geldi. Ellerinde sopa ve pompalı tüfek bulunan şüpheliler, genç kız ve arkadaşını zorla araçtan indirdi. Şüpheliler, çırılçıplak soydukları kız ve arkadaşını darp ettikten sonra genç kıza cinsel saldırıda bulundu. B.Y.'nin ve S.O.'nun fotoğraflarını çeken şüpheliler, daha sonra 10 bin lira getirmelerini isteyerek genç kız ve arkadaşını bıraktı.



İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Gece B.Y.'yi arayan şüpheliler, paranın hazır olup olmadığını sordu. Paranın 5 bin lirasının hazır olduğunu, 5 bin lirayı da gündüz getireceğini söyleyen B.Y. ile S.O., durumu polise bildirdi. Polis, telefon hattının sahibi Habip K. (28) ile olayı gerçekleştiren Burhan Ç. (28), Cumali Yazıcı (25) ve Mehmet Fatih Yılan'ı (27) gözaltına aldı. Genç kız ve arkadaşını darp edip, cinsel saldırıda bulunan kişinin Mehmet Fatih Yılan, fotoğrafları çekenin ise Cumali Yazıcı olduğu tespit edildi. Burhan Ç.'nin de arabayı kullanan kişi olduğu belirlendi. Şüphelilerden Yazıcı ve Yılan tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.