Grip aşısı oldu ama koronaya yakalandı

Kocaeli Körfez İlçesi Kuzey Mahallesi Dalyan Sokak üzerinde oturan evli ve 2 çocuk babası emekli nakliyeci Tayfur Darılmaz (72), koronavirüs karşı tedbir almak ve gripten korunmak amacıyla geçtiğimiz hafta çarşamba günü grip aşısı oldu. Ancak bir gün sonra fenalaşarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

Yapılan muayenesi ve tetkikleri sonucu Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı adam, hemen yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve bir haftadan bu yana yaşam savaşı veren Darılmaz, önceki akşam fenalaşarak hayatını kaybetti.

Tayfur Darılmaz'ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.