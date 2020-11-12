Gül böreği tarifi ve malzemeleri: Masterchef Gül böreği nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarının sevilen lezzet yarışması Masterchef'te bugün gül böreği yemeği yapılıyor. Son dönemlerde revaçta olan gül böreği tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan hamur işi menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Hamur işi yemeklerinde merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef gül böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gül böreği tarifi

GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR? GÜL BÖREĞİ TARİFİ

Hamur işi lezzetlerinin vazgeçilmezi olan gül böreği tarifi ve yapılışı şu şekilde;