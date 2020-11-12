Gül böreği tarifi ve malzemeleri: Masterchef Gül böreği nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarının sevilen lezzet yarışması Masterchef'te bugün gül böreği yemeği yapılıyor. Son dönemlerde revaçta olan gül böreği tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan hamur işi menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Hamur işi yemeklerinde merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef gül böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gül böreği tarifi
Hamur işi lezzetlerinin vazgeçilmezi olan gül böreği tarifi ve yapılışı şu şekilde;
MALZEMELER
1 kg patlıcan
250 gram eski kaşar peyniri
150 gram beyaz peynir
1 adet yumurta
4 adet yufka
Rendelenmiş eski kaşar peyniri
Patlıcanları közledikten sonra kabuklarını soyun. Çatalla iyice ezin. Üzerine rendelenmiş eski kaşar ve beyaz peynirleri ekleyin ve karıştırın. Yufkaların her birini altı eşit parçaya ayırın. Parçaların geniş kenarlarına patlıcanlı harçtan koyun ve yufkayla birlikte yuvarlayın. Bir uçtan başlayarak, kendi etrafında sarın. Hafifçe yağlanmış tepsiye dizin. Üzerine çırpılmış yumurta sürün. Rendelenmiş eski kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.