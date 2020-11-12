Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gül böreği tarifi ve malzemeleri: Masterchef Gül böreği nasıl yapılır?

tarifi ve malzemeleri: Masterchef ?

Masterchef 2020 yeni bölümleriyle hız kesmeden yayınlanmaya devam ediyor. Bugün yarışmacılardan yapılması istendi. Hamur işi lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam gül böreği ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli börek tarifleri arayanlar için Masterchef , malzemeleri nelerdir? İşte ve malzemeleri

Giriş Tarihi: 12.11.2020 21:56 ABONE OL
Gül böreği tarifi ve malzemeleri: Masterchef Gül böreği nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarının sevilen lezzet yarışması Masterchef'te bugün yemeği yapılıyor. Son dönemlerde revaçta olan ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan hamur işi menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Hamur işi yemeklerinde merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef , malzemeleri nelerdir? Gül böreği tarifi

GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR? GÜL BÖREĞİ TARİFİ

Hamur işi lezzetlerinin vazgeçilmezi olan gül böreği tarifi ve yapılışı şu şekilde;

Gül böreği tarifi ve malzemeleri: Masterchef Gül böreği nasıl yapılır?

GÜL BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 kg patlıcan

250 gram eski kaşar peyniri

150 gram beyaz peynir

1 adet yumurta

4 adet yufka

Üzerine:

Rendelenmiş eski kaşar peyniri

Gül böreği tarifi ve malzemeleri: Masterchef Gül böreği nasıl yapılır?

YAPILIŞI

Patlıcanları közledikten sonra kabuklarını soyun. Çatalla iyice ezin. Üzerine rendelenmiş eski kaşar ve beyaz peynirleri ekleyin ve karıştırın. Yufkaların her birini altı eşit parçaya ayırın. Parçaların geniş kenarlarına patlıcanlı harçtan koyun ve yufkayla birlikte yuvarlayın. Bir uçtan başlayarak, kendi etrafında sarın. Hafifçe yağlanmış tepsiye dizin. Üzerine çırpılmış yumurta sürün. Rendelenmiş eski kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gül böreği tarifi ve malzemeleri: Masterchef Gül böreği nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA