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Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulmuştu! Üzerinden çıkanlar şoke etti

  Havalimanı'nda Kuveyt'ten gelen pasaportlu yolcuyu şüphe üzerine durduran polis ekipleri, üst aramasında korse ile üzerine sarılmış 100 cep telefonu buldu.

DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 17:38 Son Güncelleme: 12.11.2020 18:27 ABONE OL
İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulmuştu! Üzerinden çıkanlar şoke etti

Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Kuveyt'ten gelen bir yolcudan şüphelendi.

İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulmuştu! Üzerinden çıkanlar şoke etti

Gümrüklü saha çıkışında durumundan şüphelenilerek durdurulan pasaportlu A. E. M. S. isimli yolcunun polis ekipleri üstünü aradı.

İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulmuştu! Üzerinden çıkanlar şoke etti

Yapılan üst aramasında, korse ile üzerine sarılmış şekilde çeşitli marka ve modellerde 100 adet cep telefonu tespit etti. Cep telefonlarına el konulurken, A.E.M.S. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulmuştu! Üzerinden çıkanlar şoke etti

Yaşanan olay havalimanının güvenlik kameralarına yansırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulmuştu! Üzerinden çıkanlar şoke etti
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