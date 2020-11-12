Hemşehrileri Prof. Dr. Uğur Şahin’le gurur duyuyor

Kovid-19aşısını üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'in çalışmaları, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki hemşehrilerince sevinçle karşılandı. Şahin ailesinin Kurtuluş Mahallesi'ndeki komşusu Sami Uygur (81), Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin başarısının kendilerine büyük sevinç yaşattığını belirtti. Uğur Şahin ve ailesiyle 4 yaşına kadar aynı mahallede komşu olduklarını anlatan Uygur, ailenin maddi imkânsızlıklar nedeniyle önce Niğde'ye sonra da Almanya'ya gittiğini kaydetti. Uygur, "Doğduğu eve ve büyüdüğü mahalleye tekrar gelmesini, bizi ziyaret etmesini istiyoruz" diye konuştu.