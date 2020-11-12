İBB’nin suya %35’lik zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) su fiyatlarına zam teklifini, mayıs 2021'de görüşülmek üzere komisyona iade edilmesine karar verdi. İSKİ Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan toplantıda İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, bütçe, devam eden ve planlanan yatırımlar üzerine sunum gerçekleştirdi. 2021 yılı bütçe alternatifleri üzerine de açıklamalarda bulunan Mermutlu, mevcut tarifeye zam yapılmaması durumunda 1 milyar 851 milyon 920 bin TL bütçe açığı olacağını dile getirdi. Mermutlu'nun konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri grupları adına genel kurulda konuştu. AK Parti adına konuşan meclis üyesi Sedat Demirtaş İSKİ'nin bir yılda neredeyse yatırım bütçesi kadar borca girdiğini belirterek, devam eden bütün projelerin AK Parti döneminde başlatıldığını öne sürdü. AK Parti'nin itirazları üzerine İBB Meclisinde tarife komisyonun aldığı karar ile zam kararı mayıs ayında görüşülmek üzere komisyona iade edildi. İBB AK Parti Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yaptığı açıklamada "İBB Başkanı'nın yaptığı, İSKİ tarafından teklif edilen yıllık yaklaşık yüzde 35 (yüzde 25 ve enflasyon farkı) oranındaki su zammını, yeniden görüşülmek üzere komisyona iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.