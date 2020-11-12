Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İnanılır gibi değil! Vücudundan tam 100 tane telefon çıktı

İnanılır gibi değil! Vücudundan tam 100 tane telefon çıktı

'nda yaşanan olay şoke etti. Kuveyt'ten gelen Mısırlı yolcu, vücuduna sardığı 100 adet cep telefonuyla yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 17:24 Son Güncelleme: 12.11.2020 17:59 ABONE OL
İnanılır gibi değil! Vücudundan tam 100 tane telefon çıktı

İstanbul Havalimanı'na Kuveyt'ten gelen Mısırlı yolcu A.E.M.S., polis ekiplerinin şüphesini çekti. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Risk Analiz Timleri şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Şahsın üzerindeki kabarıklığı fark eden polisler, üzerindekileri çıkarmasını istedi. Şahsın yapılan üst aramasında, vücuduna giydiği korseye 70 adet, bacaklarına sarılı halde 30 adet olmak üzere toplam 100 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yaşananlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Piyasa değeri 600 bin lirayı bulan 100 adet cep telefonuna el konuldu. Sorguya alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Havalimanında şüpheli yolcunun üzerinden 100 cep telefonu çıktı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
İnanılır gibi değil! Vücudundan tam 100 tane telefon çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA