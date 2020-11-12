İstanbul Bayrampaşa'da esrarengiz olay

Özel bir firmada denetmen olarak çalışan Selda Ö., İstanbul Bayrampaşa'da ikamet ediyordu. Genç kadın geçtiğimiz 21 Eylül günü işe gitmek için evden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve döndüğünde yatak odasına giren genç kadın, terasta havada asılı şekilde duran 'S' harfli bir balon gördü.



KAPIDA ZORLAMA İZİ YOK



Terasta bulunan salıncağa bağlı şekilde duran balonu kimin astığını anlayamayan genç kadın, polis merkezine başvurdu. İfadesi alınan genç kadın, evde herhangi bir eşya çalınmadığını, sevgilisinin olmadığını ve kilitte de bir zorlama olmadığını kaydederek, evine izinsiz şekilde giren şahsın cezalandırılmasını istedi. İfadesinde, evin yedek anahtarının birinde bulunmadığını beyan eden genç kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Genç kadının kapı kilidinde bir zorlama izine rastlanmadı. Alınan parmak izlerinde bir sonuç elede edilemeyen polis ekipleri balonda da bir parmak izine rastlamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.