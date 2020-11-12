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İstanbul Bayrampaşa'da esrarengiz olay

Evine girdiğinde havada asılı baş harfinin olduğu bir balon gören genç kadın, önce evine hırsız girdiğini sandı. Polisi arayarak yardım isteyen mağdur kadının kapı kilidinde bir zorlama izi belirlenemedi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 12.11.2020 17:54 Son Güncelleme: 12.11.2020 18:11 ABONE OL
İstanbul Bayrampaşa'da esrarengiz olay

Özel bir firmada denetmen olarak çalışan Selda Ö., İstanbul Bayrampaşa'da ikamet ediyordu. Genç kadın geçtiğimiz 21 Eylül günü işe gitmek için evden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve döndüğünde yatak odasına giren genç kadın, terasta havada asılı şekilde duran 'S' harfli bir balon gördü.

KAPIDA ZORLAMA İZİ YOK

Terasta bulunan salıncağa bağlı şekilde duran balonu kimin astığını anlayamayan genç kadın, polis merkezine başvurdu. İfadesi alınan genç kadın, evde herhangi bir eşya çalınmadığını, sevgilisinin olmadığını ve kilitte de bir zorlama olmadığını kaydederek, evine izinsiz şekilde giren şahsın cezalandırılmasını istedi. İfadesinde, evin yedek anahtarının birinde bulunmadığını beyan eden genç kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kadının kapı kilidinde bir zorlama izine rastlanmadı. Alınan parmak izlerinde bir sonuç elede edilemeyen polis ekipleri balonda da bir parmak izine rastlamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İstanbul Bayrampaşa'da esrarengiz olay
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