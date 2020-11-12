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kahramanlarına Vali’den başarı belgesi

’de meydana gelen depremde enkaz altındaki vatandaşların kurtarılmasına büyük emek veren Tunceli Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan ile personeli, Vali Mehmet Ali Özkan tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 12.11.2020 14:34 ABONE OL
İzmir kahramanlarına Vali’den başarı belgesi

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından Tunceli AFAD ekibi arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için bölgeye gitmişti. AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan ve 6 kişilik ekip, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek, Emrah ve Rıza Bey Apartmanı enkazında birçok kişinin cansız bedenine ulaşırken birçok yaralının kurtarılmasında da görev almıştı.

Son olarak Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin'in kurtarılmasında da büyük bir başarıya imza atan ekip, arama kurtarma çalışmalarını tamamlanmasıyla Tunceli'ye dönmüştü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan ve deprem bölgesinde görev alan personeli makamında kabul eden Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılmasında göstermiş olduğunuz kahramanca mücadele nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kabulde, Vali Özkan tarafından İl Müdürü Erdoğan ile personele başarı belgesi verildi.

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İzmir kahramanlarına Vali’den başarı belgesi
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