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Kaçak muayenehane işleten zanlılar tutuklandı

'ta bazı dükkan ve daireleri kaçak muayenehane olarak kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 21:00 ABONE OL
Kaçak muayenehane işleten zanlılar tutuklandı

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, R.S, R.E, M.E, M.M. ve A.D, tutuklanırken S.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün kentte kaçak muayenehane olarak işletildiği tespit edilen 6 adrese operasyon düzenlemiş, 6 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı. Şüphelilerin ifadeleri üzerine başka adreste de bir kişi yakalanmıştı.

Operasyonda, muayenehanelerin branşlarına göre poliklinik gibi hizmet verdiği ve eczane birimlerinin olduğu belirlenmiş, çok sayıda tıbbi malzeme ve cihaz ile kozmetik ürüne el konulmuştu.

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Kaçak muayenehane işleten zanlılar tutuklandı
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