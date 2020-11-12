Kağıthane’ye iki yeni sağlık merkezi

KAĞITHANE Belediyesi, pandemi döneminde hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak adına ilçeye 2 yeni aile sağlığı merkezi kazandırdı. Merkez Mahallesi'nde bulunan Yeni Kültür Merkezi'nde inşa edilen aile sağlığı merkezi hizmet vermeye başladı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin pandemi nedeniyle sağlık alanındaki yatırımlarını hızlandırdıklarını belirterek, ''Vatandaşlarımız hastanelerde yoğunluk oluşturmadan buralarda rutin sağlık kontrolleri ve muayenelerini olabilecekler'' dedi. Geçtiğimiz haftalarda da Gürsel Mahallesi'ne başka bir aile sağlıkı merkezi hizmete girmişti.