Kapkaççı çaldığı telefonla yakalandı

Kocaeli'nin ilçelerinden İzmit'te 27 Ekim günü O.D (53) isimli vatandaş, cep telefonunun kapkaç yolu ile çalındığını belirterek Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaatta bulundu.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayın zanlısının E.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Kocaeli İl Asayiş Müdürlüğü Ekipleri E.D'nin Kartepe İlçesinde olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan E.D'ye, yapılan üst aramasında, elegeçirilen telefon sahibine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlının tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.