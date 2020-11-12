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Kapkaççı çaldığı telefonla yakalandı

’nin İzmit İlçesinde bir şüpheli, O.D. isimli vatandaşın cep telefonun elinden kapıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın zanlısı olarak tespit ettiği E.D’yi, Kartepe ilçesinde yakaladı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 12.11.2020 18:30 ABONE OL
Kapkaççı çaldığı telefonla yakalandı

Kocaeli'nin ilçelerinden İzmit'te 27 Ekim günü O.D (53) isimli vatandaş, cep telefonunun kapkaç yolu ile çalındığını belirterek Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaatta bulundu.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayın zanlısının E.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Kocaeli İl Asayiş Müdürlüğü Ekipleri E.D'nin Kartepe İlçesinde olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan E.D'ye, yapılan üst aramasında, elegeçirilen telefon sahibine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlının tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Kapkaççı çaldığı telefonla yakalandı
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