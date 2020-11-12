Kayapınarlı kitapseverler, altın ödüllerini almaya başladı

Kayapınar Belediyesi'nce, pandemi sürecinde vatandaşların sağlığını korumak ve kitap okuma sevgisini aşılamak ve alışkanlığını kazandırmak amacıyla 'Kayapınar Evde Okuyor' adlı proje sonuçlandı. Proje kapsamında Kayapınar'da en çok kitap okuyarak, altın ile ödüllendirilen 225 kitapsever ödüllerini almaya başladı.

Kayapınar Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen ve Kaymakam ve Belediye Başkanı Ünal Koç'un katıldığı tören ile altın ödüllerini alan kitapseverlerin oldukça mutlu olduğu gözlendi.

KAYAPINAR BELEDİYESİ EĞİTİM DOSTU OLDUĞUNU İSPATLADI

Ödül dağıtımında kısa bir açıklama yapan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, pandemi sürecinin zor günlerinde 'Kayapınar Evde Okuyor' adlı kampanya başlattıklarını hatırlatarak, "Sağolsun sizlerde bu kampanyaya yoğun katılım gösterdiniz. Bu kampanyamıza 9 bin 800 vatandaşımız katıldı. Onların hepsini kitap ile ödüllendirdik. Ve en çok kitap okuyan siz değerli kitap sevenlere de altın ödülü vereceğimizi söylemiştik. Bu süreç biraz uzadı. Sebebi de şuydu; O dönem biliyorsunuz Diyarbakır'a çok güzel bir kütüphane yaptık. Bu kütüphanenin resmi açılışında ödülü verecektik. Bu açılış biraz gecikince bu altınları bugün vermeye karar verdik. Bugün yaklaşık olarak 225 kitap dostuna altın hediye edeceğiz. 25 tam altın, 100 çeyrek, 100 yarım altın vereceğiz. Bu bakımdan Kayapınar şunu gösterdi. Ne kadar kitap dostu olduğumuzu, kitap sevdiğimizi hep beraber gösterdik. Kayapınar Belediyesi olarak eğitim dostu olduğumuzu göstermiş olduk" dedi.

"OKULLARIMIZA 70 BİN ADET DİYARBAKIR'IN ENLERİ KİTAPLARINI DAĞITTIK"

Diyarbakır'da ve Dünya'da iz bırakan şahsiyetlerin hayatlarından kesitlerin yer aldığı resimli 70 bin kitap dağıttıklarına işaret eden Başkan Koç, "Biz Diyarbakır'da İz bırakanlar dedik, ancak bunlar dünya da iz bırakanlardı. Ahmet Arif, Cahit Sıtkı Tarancı, El Cezeri, Sezai Karakoç, Ziya Gökalp gibi Diyarbakır'ımızda iz bırakan şahsiyetlerin 70 bin kitabını okullarımıza dağıttık. Bu arada da okuma faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu anlamda kampanyamıza katılan tüm kitapseverlere ve okurlarımıza teşekkür ediyorum. Ekibimize bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Koç, daha sonra ödüllerini alan ilk 25 kitapseverle hatıra fotoğrafı çektirdi.