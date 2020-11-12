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Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip, öldürdü

'nın Seydişehir ilçesinde Mehmet A. (50), birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlu Mehmet A.'yı (17) hırsız zannedip tüfekle ateş ederek, öldürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 10:17 ABONE OL
Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip, öldürdü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası'nda meydana geldi. Bir çocuk babası Mehmet A., kendisiyle aynı adı taşıyan ve birlikte çobanlık yaptığı oğlu Mehmer A. ile hayvanları beslemek için kaldığı yayla evinin bahçesinden gelen sesi, hırsız zannetti.

Mehmet A., Tüfeğini alıp, karanlıkta sesin geldiği yöne doğru ateşledi.



VURDUĞU KİŞİNİN OĞLU OLDUĞUNU GÖRÜNCE JANDARMAYI ARADI

Vurduğu kişinin bahçedeki tuvaletten dönen oğlu Mehmet A. olduğunu fark eden baba, hemen jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi. Göğsünden vurulan Mehmet A., gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baba Mehmet A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip, öldürdü
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