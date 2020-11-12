Kıskanç sevgili dehşeti

Denizli'de, üniversite son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22) tartıştığı sevgilisi Eray Hakver (22) tarafından öldürüldü. Emniyette cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini itiraf eden Eray Hakver'in sosyal paylaşım sitesinde kendisi hakkındaki bölüme İngilizce olarak, "Bana güvenme. Ben tehlikeliyim" yazması dikkat çekti. Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Denizli Yunusemre Mahallesi 6409 Sokak'ta bulunan dairede meydana geldi.







ANNESİ İHBAR ETTİ

Pamukkale Üniversitesi Resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş ile işsiz olan aynı yaştaki sevgilisi Eray Hakver arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Eray Hakver, kız arkadaşını boğazını sıkarak öldürdü. Olayın ardından yaşadığı daireden çıkan zanlı Hakver, aynı mahalledeki ailesinin evine gitti. Annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını anlatan Hakver aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsizce kaldığını söyledi. Bunun üzerine annesi Kınıklı Polis Karakolu'na giderek, durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.



'GÜVENME, TEHLİKELİYİM'

Polis zanlı Hakver'i evinde yakalayıp gözaltına aldı. Evde yapılan incelemenin ardından Tokbaş'ın cesedi, otopsi için PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, zanlı Hakver ifadesinde kız arkadaşı ile aralarında kıskançlık nedeniyle kavga çıktığını, sözlü tartışma sırasında kız arkadaşının kendisine ağır sözler söylemesi üzerine öfkesine hakim olamayarak elleriyle boğarak öldürdüğünü ve çok pişman olduğunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen zanlı soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Eray Hakver'in sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kendisi hakkındaki bölüme İngilizce olarak, "Bana güvenme. Ben tehlikeliyim" şeklinde yazması dikkat çekti.







KATİLİYLE AYNI KAREDE

Üniversiteli Cennet Tuğba Tokbaş'tan geriye, son 1 haftalık yaşantısından kesitlerin yer aldığı klip kaldı. Görüntülerde, Tuğba ile katilinin bir düğüne giderken aynı araçta çekilmiş fotoğrafları yer aldı.



Ümit Erkan DEMİRCAN / SABAH