Kocaeli'de silah kaçakçılığında 2 tutuklama

Kocaeli ve çevre illerde, birbirleri ile bağlantılı olarak bazı şahısların silah kaçakçılığı yaptıklarına dair bilgilere ulaşan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, Kocaeli İzmit, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinde, Bursa Gemlik ve İznik İlçesinde ve Sakarya Sapanca ve Erenler ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin düzenlediği operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 46 ruhsatsız tabanca,6 kurusıkı tabanca, 16 tüfek, bin 63 değişik çap ve markalarda tabanca mermisi, 53 şarjör, bir susturucu ile silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen atölyede 2 freze makinesi, bir sabit matkap, bir torna makinesi, 2 bileme makinesi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Gözaltında bulunan 21 şüpheli ifadelerinin alınması sonrasında, serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili hala 3 kişinin daha arandığı öğrenildi.