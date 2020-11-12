Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden SON DAKİKA sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

Vatandaşlar dikkat! Sağanak yağışlar geliyor… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika olarak yayınlanan hava durumu raporunda, yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Özellikle hafta sonunda beklenen sağanak yağışlar için uyarılarda bulunan MGM, bugüne dair sıcaklık değerlerini de paylaştı. Bilindiği üzere Kasım ayı ile birlikte sıcaklıklarda düşüşler yaşanmış, yağışlı havalar tüm yurtta etkisini gösterir olmuştu.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, yurt genelinde sağanak yağışların etkisini tam olarak hafta sonu göstermesi bekleniyor.

Haberimizin içerisinden MGM tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunu bulabilirsiniz…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (12 KASIM PERŞEMBE)

İşte MGM'nin yayınladığı bugüne ilişkin hava durumu raporu;