Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden SON DAKİKA sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

Vatandaşlar dikkat! Sağanak yağışlar geliyor… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika olarak yayınlanan hava durumu raporunda, yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Özellikle hafta sonunda beklenen sağanak yağışlar için uyarılarda bulunan MGM, bugüne dair sıcaklık değerlerini de paylaştı. Bilindiği üzere Kasım ayı ile birlikte sıcaklıklarda düşüşler yaşanmış, yağışlı havalar tüm yurtta etkisini gösterir olmuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, yurt genelinde sağanak yağışların etkisini tam olarak hafta sonu göstermesi bekleniyor.
Haberimizin içerisinden MGM tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunu bulabilirsiniz…
İşte MGM'nin yayınladığı bugüne ilişkin hava durumu raporu;
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
12 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU HARİTASI
13 KASIM CUMA HAVA DURUMU HARİTASI
14 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI