Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden SON DAKİKA sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

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Genel Müdürlüğü’nden ve uyarısı: Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü bugünden başlayarak hafta sonunu kapsayan tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. MGM özellikle, hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışların görüleceğini belirtti. Yurdun büyük bir kısmında görülecek olan sağanak yağışlar için hafta sonunu işaret eden MGM, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı ise vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Öte yandan kurum, bugün ve yarın için beklenen hava durumu raporunu da yayınladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 5 güne ilişkin yayınlanan hava durumu raporu;

Giriş Tarihi: 12.11.2020 07:35 Son Güncelleme: 12.11.2020 07:36 ABONE OL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Vatandaşlar dikkat! Sağanak yağışlar geliyor… Genel Müdürlüğü tarafından olarak yayınlanan raporunda, yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Özellikle hafta sonunda beklenen sağanak yağışlar için uyarılarda bulunan MGM, bugüne dair sıcaklık değerlerini de paylaştı. Bilindiği üzere Kasım ayı ile birlikte sıcaklıklarda düşüşler yaşanmış, yağışlı havalar tüm yurtta etkisini gösterir olmuştu.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, yurt genelinde sağanak yağışların etkisini tam olarak hafta sonu göstermesi bekleniyor.

Haberimizin içerisinden MGM tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunu bulabilirsiniz…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (12 KASIM PERŞEMBE)

İşte MGM'nin yayınladığı bugüne ilişkin hava durumu raporu;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

12 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

13 KASIM CUMA HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

14 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

15 KASIM PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

16 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden SON DAKİKA sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?
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