Muğla Barosu, İl Hıfzıssıhha Kuruluna açtığı davayı kaybetti

Muğla Barosu, Valilik tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan toplantı ve etkinlik erteleme kararını mahkemeye taşımıştı. Mahkemenin kararı doğrultusunda Valiliğin belirlediği kurallar geçerli olacak.

Muğla Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulunun 02 Ekim 2020 tarihinden itibaren 01 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan genel kurul toplantıları ve etkinliklerinin ertelenmesine karar vermişti.

Muğla Barosu Başkanlığı ise İl Hıfzıssıhha Kurulunun bu kararına karşı, yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesinde görülen davada karar belli oldu.

Mahkeme kararında; kararın hukuka uygun olduğu belirtilerek İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı haklı bulunmasıyla Muğla Baro Başkanlığı davayı kaybetti.