Muğla'dan son dakika haberi: Astsubay önce kız arkadaşını sonra da...

Menteşe'nin Kötekli Mahallesi, her yıl cinayetler ile ülke gündemindeki yerini koruyor. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Volkan Erdem ile kız arkadaşı Hafize Günakın arasında henüz belirlemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aparttaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine astsubay Erdem, tabanca ile Günakın'ı, vücudunun çeşitli yerlerine ateş ederek öldürdü.

Volkan Erdem ise, aynı tabanca ile bu kez kendisini vurarak intihar etti. Sevgililere ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri evde cansız bedenler ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Volkan Erdem ile Hafize Günakın'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na Morgu'na kaldırıldı.

KADIN EVLİ ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre astsubay Volkan Erdem ve Hafize Günakın, 3 ay önce tanıştı ve 1 ay önce de aynı evde yaşamaya başladı. Erdem ve Günakın arasında son günlerde kıskançlık yüzünden olduğu öne sürülen tartışma yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Günakın ayrılmak istedi. Ayrılmak istemeyen Erdem, Günakın'ı önce göğsünden bıçakları, sonra da başından silahla tek el ateş ederek öldürdü. Erdem aynı silahla intihar etti.

Hafize Günakın'ın eşinden ayrı yaşadığı, boşanma davasının ise devam ettiği öğrenildi.

Son dakika cinayet haberi... Astsubay önce kız arkadaşını ardından kendini öldürdü | Video