Mumbar tarifi ve malzemeleri: Masterchef mumbar dolması nasıl yapılır?

Masterchef 2020 yeni bölümleri yayınlanmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından mumbar yapılması istendi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine ait lezzetler arasında yer alan dolmanın tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam mumbar ile yarışırken en iyi mumbar dolması hazırlayan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki Masterchef mumbar nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte mumbar dolması tarifi!
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin mutfağıyla özdeşleşen mumbar tarifi ve yapılışı şu şekilde;
2 adet mumbar
200 gram iri çekilmiş yağlı kıyma
Bir buçuk su bardağı
osmancık pirinç
1 su bardağı kalın bulgur
Bir buçuk kg beyaz kuru soğan
1 baş dövülmüş sarmısak
2 çorba kaşığı biber salçası
1 çorba kaşığı salça
Yarım tatlı kaşığı karabiber
1 çorba kaşığı kırmızıbiber
100 gram iç yağı (kuyruk yağ)
ince doğranmış
Kızartmak için:
100 gram tereyağı
BUMBARI iyice yıkayın. Tersini çevirip içindeki tüysü yapıyı bıçakla bumbarı yırtmadan sıyırıp temizleyin. Tuzla iyice ovup tekrar yıkayın. Çukur bir kaba kıymayı koyun. Üzerine yıkanmış pirinç ve bulguru ekleyin. Soğanı ince kıyın. Kalan malzemeyi ekleyin. Küçük bir kaşık ile bumbarların içini doldurun. İki ucunu düğümleyin. Tencereye koyup bol suda 45 dakika pişirin. Sudan alın ve tereyağında kızartıp servis yapın.
Bumbar kalın bağırsağın bir parçasıdır ve adet olarak satılır.