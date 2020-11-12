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tarifi ve malzemeleri: nasıl yapılır?

'te bugün yarışmacılardan Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine ait yemeklerden olan yapılması istendi. Akşam yemeklerinde tercih edilen ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan soğan, kıyma ve pirinç üçlüsünden meydana gelen mumbar dolmasında hünerlerini sergilemelerini bekliyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu mutfağıyla özdeşleşen yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? tarifi ve malzemeleri

Giriş Tarihi: 13.11.2020 01:12 ABONE OL
Mumbar tarifi ve malzemeleri: Masterchef mumbar dolması nasıl yapılır?

2020 yeni bölümleri yayınlanmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından yapılması istendi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine ait lezzetler arasında yer alan dolmanın tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam mumbar ile yarışırken en iyi hazırlayan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte mumbar dolması tarifi!

MUMBAR NASIL YAPILIR? MUMBAR DOLMASI TARİFİ

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin mutfağıyla özdeşleşen ve yapılışı şu şekilde;

Mumbar tarifi ve malzemeleri: Masterchef mumbar dolması nasıl yapılır?

MUMBAR TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 adet

200 gram iri çekilmiş yağlı kıyma

Bir buçuk su bardağı

osmancık pirinç

1 su bardağı kalın bulgur

Bir buçuk kg beyaz kuru soğan

1 baş dövülmüş sarmısak

2 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı salça

Yarım tatlı kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı kırmızıbiber

100 gram iç yağı (kuyruk yağ)

ince doğranmış

Kızartmak için:

100 gram tereyağı

Mumbar tarifi ve malzemeleri: Masterchef mumbar dolması nasıl yapılır?

YAPILIŞI

BUMBARI iyice yıkayın. Tersini çevirip içindeki tüysü yapıyı bıçakla bumbarı yırtmadan sıyırıp temizleyin. Tuzla iyice ovup tekrar yıkayın. Çukur bir kaba kıymayı koyun. Üzerine yıkanmış pirinç ve bulguru ekleyin. Soğanı ince kıyın. Kalan malzemeyi ekleyin. Küçük bir kaşık ile bumbarların içini doldurun. İki ucunu düğümleyin. Tencereye koyup bol suda 45 dakika pişirin. Sudan alın ve tereyağında kızartıp servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bumbar kalın bağırsağın bir parçasıdır ve adet olarak satılır.

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Mumbar tarifi ve malzemeleri: Masterchef mumbar dolması nasıl yapılır?
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