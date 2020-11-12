Mumbar tarifi ve malzemeleri: Masterchef mumbar dolması nasıl yapılır?

Masterchef 2020 yeni bölümleri yayınlanmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından mumbar yapılması istendi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine ait lezzetler arasında yer alan dolmanın tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam mumbar ile yarışırken en iyi mumbar dolması hazırlayan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki Masterchef mumbar nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte mumbar dolması tarifi!

MUMBAR NASIL YAPILIR? MUMBAR DOLMASI TARİFİ

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin mutfağıyla özdeşleşen mumbar tarifi ve yapılışı şu şekilde;