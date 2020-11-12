Pandemiye karşı dönüm noktası

Dünyanın önde gelen ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech tarafından geliştirilen ve virüse karşı yüzde 90 koruma sağladığı açıklanan Kovid-19 aşısına ilişkin Pfizer'ın sözcüsü Andrew Widger, SABAH'a açıklamalarda bulundu. Tarihi bir dönüm noktasında olduklarını belirten Widger, şunları söyledi: "10 ay önce bu yolculuğa çıktığımızda başarmayı arzuladığımız şey buydu. Aşıda herhangi bir ciddi yan etki rapor edilmedi. Bu bizim için muazzam bir an çünkü aşı adayımıza daha fazla güven duymamızı sağlıyor ve bizi Kovid- 19'un daha fazla yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için aşı yapmaya bir adım daha yaklaştırıyor. İkinci dalganın ortasındayken ve birçoğumuz tecritteyken, bu dönüm noktasının pandemiyi sona erdirme ve hepimiz için normallik duygusunu yeniden kazanma yolunda ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. 31 Aralık'a kadar 50 milyona kadar aşı dozu ve 2021'de 1.3 milyar doz üretmeyi bekliyoruz. BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Uğur Şahin, 'Bu yenilik, bilim ve küresel bir işbirliği çabası için bir zafer' dedi."