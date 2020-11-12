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“Pes” dedirten dolandırıcılık!

Sahte “” düzenleyip bir milyon 650 bin liralık vurgun yaptılar! Operasyonla yakalandılar!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 12.11.2020 10:47 Son Güncelleme: 12.11.2020 10:53 ABONE OL
“Pes” dedirten dolandırıcılık!

İstanbul'da Alzheimer hastası olan yaşlı bir kadına 10 bin lira karşılığında sahte "Akli Melekeleri Yerinde Raporu" düzenleten ve yaşlı kadının Şişli'deki dairesini bir milyon 650 bin liraya satarak haksız kazanç sağlayan bir dolandırıcılık çetesi çökertildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dev vurgun gerçekleştiren bir dolandırıcılık çetesini operasyonla çökertti. Polislerin tespitlerine göre; çetenin üyeleri, Kartal İlçesi'nde oturan Alzheimer hastası yaşlı bir kadına Silivri İlçesi'nde bulunan bir Aile Hekimliği'nde görevli bir doktora 10 bin lira rüşvet vererek sahte "Akli Melekeleri Yerinde Raporu" düzenletti. Şişli İlçesi'nde Mağdurun üzerine kayıtlı olan bir gayrimenkulü bir milyon 650 bin liraya satışını gerçekleştiren çete üyelerine ve doktora operasyonla düzenlendi. 10 şüpheli "Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.

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“Pes” dedirten dolandırıcılık!
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