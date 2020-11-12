Portakallı enginar tarifi ve malzemeleri: Masterchef portakallı enginar nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bugün zeytinyağlı lezzetler arasında yer alan portakallı enginar yapılması istendi. Her zaman revaçta olan portakallı enginar tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, Özgül ve Uğur'dan patates, soğan ve zeytinyağı üçlüsünden meydana gelen enginarda hünerlerini sergilemelerini bekliyor. Ege mutfağıyla özdeşleşen yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef portakallı enginar nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Portakallı enginar tarifi ve malzemeleri
Kolay ve pratik olarak hazırlanan portakallı enginar tarifi ve yapılışı şu şekilde;
4 tane enginar
2 havuç
2 patates
1 çay bardağı bezelye
Yarım çay kaşığı toz şeker (isteğe göre daha fazla olabilir)
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay bardağı portakal suyu
1 diş sarımsak
Yarım su bardağı (100 ml) sızma zeytinyağı
50 gr arpacık soğan
2 damla limon suyu
Önce havuçları küp küp doğrayın. Tencereye dörtte 1 oranında zeytinyağı koyun ve doğranan havuçları, sarımsak ve arpacık soğanla beraber biraz kavurun. Karışımın üzerini biraz geçecek şekilde sıcak su ilave edin.
Karışım bir süre kaynadıktan sonra şeker, tuz, limon ve portakal suyunu ilave edip karıştırın. Daha sonra enginarları ekleyin. Tencerenin üstü kapalı olacak şekilde yüksek ateşte pişirin.
Enginarlar biraz yumuşadıktan içine sonra küp doğranmış patatesleri ve bezelyeleri de ilave edip kısık ateşte pişirmeye devam edin. Patatesler yumuşadıktan sonra ocaktan alın.
Üzerine kalan zeytinyağını gezdirin.
Yemeğiniz arzuya göre soğuduktan sonra servis yapın.
Afiyet olsun.