Portakallı enginar tarifi ve malzemeleri: Masterchef portakallı enginar nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te bugün zeytinyağlı lezzetler arasında yer alan portakallı enginar yapılması istendi. Her zaman revaçta olan portakallı enginar tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, Özgül ve Uğur'dan patates, soğan ve zeytinyağı üçlüsünden meydana gelen enginarda hünerlerini sergilemelerini bekliyor. Ege mutfağıyla özdeşleşen yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef portakallı enginar nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Portakallı enginar tarifi ve malzemeleri

PORTAKALLI ENGİNAR TARİFİ

Kolay ve pratik olarak hazırlanan portakallı enginar tarifi ve yapılışı şu şekilde;