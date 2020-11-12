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tarifi ve malzemeleri: ?

2020 tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bölümde özgül ve Uğur’dan yapılması istendi. Ege yöresine ait zeytinyağlı lezzetler arasında yer alan enginarın tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Yarışmacılar bu akşam portakallı enginar ile yarışırken en iyi zeytinyağlı menüyü hazırlayan yarışmacı düellodan başarılı olarak çıkacak. Peki Masterchef , malzemeleri nelerdir? İşte !

Giriş Tarihi: 12.11.2020 23:33 ABONE OL
Portakallı enginar tarifi ve malzemeleri: Masterchef portakallı enginar nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'te bugün zeytinyağlı lezzetler arasında yer alan yapılması istendi. Her zaman revaçta olan ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, Özgül ve Uğur'dan patates, soğan ve zeytinyağı üçlüsünden meydana gelen enginarda hünerlerini sergilemelerini bekliyor. Ege mutfağıyla özdeşleşen yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef , malzemeleri nelerdir? Portakallı enginar tarifi ve malzemeleri

PORTAKALLI ENGİNAR TARİFİ

Kolay ve pratik olarak hazırlanan portakallı enginar tarifi ve yapılışı şu şekilde;

Portakallı enginar tarifi ve malzemeleri: Masterchef portakallı enginar nasıl yapılır?

PORTAKALLI ENGİNAR TARİFİ NASIL YAPILIR?

Portakallı Enginar için malzemeler:

4 tane enginar

2 havuç

2 patates

1 çay bardağı bezelye

Yarım çay kaşığı toz şeker (isteğe göre daha fazla olabilir)

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı portakal suyu

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı (100 ml) sızma zeytinyağı

50 gr arpacık soğan

2 damla limon suyu

Portakallı enginar tarifi ve malzemeleri: Masterchef portakallı enginar nasıl yapılır?

PORTAKALLI ENGİNAR YAPILIŞI:

Önce havuçları küp küp doğrayın. Tencereye dörtte 1 oranında zeytinyağı koyun ve doğranan havuçları, sarımsak ve arpacık soğanla beraber biraz kavurun. Karışımın üzerini biraz geçecek şekilde sıcak su ilave edin.

Karışım bir süre kaynadıktan sonra şeker, tuz, limon ve portakal suyunu ilave edip karıştırın. Daha sonra enginarları ekleyin. Tencerenin üstü kapalı olacak şekilde yüksek ateşte pişirin.

Enginarlar biraz yumuşadıktan içine sonra küp doğranmış patatesleri ve bezelyeleri de ilave edip kısık ateşte pişirmeye devam edin. Patatesler yumuşadıktan sonra ocaktan alın.

Üzerine kalan zeytinyağını gezdirin.

Yemeğiniz arzuya göre soğuduktan sonra servis yapın.

Afiyet olsun.

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Portakallı enginar tarifi ve malzemeleri: Masterchef portakallı enginar nasıl yapılır?
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